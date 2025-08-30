Reklama

Prawnuk Benito Mussoliniego zadebiutował w meczu Serie A

22-letni Romano Floriani Mussolini wszedł na boisko z ławki rezerwowych w wygranym przez jego Cremonese meczu Serie A z Sassuolo.

Publikacja: 30.08.2025 13:16

Romano Floriani Mussolini

Romano Floriani Mussolini

Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

Artur Bartkiewicz

Wygrany przez Cremonese 3:2 mecz z Sassuolo był debiutem Mussoliniego, prawnuka włoskiego dyktatora z okresu II wojny światowej, w Serie A. Romano Floriani Mussolini, obrońca drużyny gospodarzy, wszedł na murawę w 82. minucie spotkania. W tym samym meczu grał również – w barwach Sassuolo – obrońca reprezentacji Polski Sebastian Walukiewicz. 

Romano Floriani Mussolini przyczynił się do zwycięstwa lidera Serie A. Mówi, że jego nazwiskiem bardziej przejmują się inni niż on sam

Prawnuk dyktatora nie tylko zadebiutował w Serie A, ale też walnie przyczynił się do wygranej swojej drużyny. To po faulu na nim sędzia podyktował rzut karny w doliczonym czasie gry, który Manuel De Luca zamienił na zwycięskiego gola. 

Dzięki wygranej drużyna beniaminka z sześcioma punktami w dwóch meczach awansowała na pierwsze miejsce w Serie A (większość zespołów dopiero zagra jednak mecze w drugiej kolejce tego sezonu). 

Czytaj więcej

Mussolini. Syn stulecia”, reż. Joe Wright, serial dostępny na platformach SkyShowtime i Prime Video
Plus Minus
„Mussolini. Syn stulecia”: Make Italy Great Again!

Prawnuk dyktatora został wypożyczony do Cremonese z Lazio. Jest prawym obrońcą, a na jego koszulce zamiast nazwiska pojawia się imię „Romano”. W meczu pierwszej kolejki Serie A, w którym Cremonese niespodziewanie wygrało 2:1 z Milanem, Romano Floriani Mussolini nie podniósł się z ławki rezerwowych. 

Reklama
Reklama

– Zbyt wiele rzeczy wydarzyło się w zbyt krótkim czasie. Nie sądzę, bym kiedykolwiek zapomniał tego wieczoru ponieważ zawsze marzyłem o debiucie w Serie A – mówił po meczu z Sassuolo 22-latek. 

Syn dyktatora Libii też zagrał w Serie A

W przeszłości dwa mecze w Serie A zagrał Al-Saadi Kadafi, syn Muammara Kadafiego, w tamtym czasie dyktatora Libii. Kadafi junior zagrał w Serie A raz w barwach Perugii i raz w barwach Udinese

W barwach Lazio Romano nie doczekał się debiutu w Serie A. W sezonie 2023-2024 został wypożyczony do grającej w trzeciej lidze Pescary, a w sezonie 2024-2025 – do występującego w drugiej lidze Juve Stabia. 

Po tym, jak w barwach tej ostatniej drużyny zdobył zwycięskiego gola w meczu z Ceseną w grudniu 2024 roku pojawiły się doniesienia, że niektórzy fani zespołu cieszyli się z bramki, wykonując faszystowski salut – czemu jednak klub zdecydowanie zaprzeczył. 

Po tym, jak latem został wypożyczony do Cremonese Romano Floriani Mussolini mówił, że przybył tu, by „grać w piłkę”. – Moim nazwiskiem bardziej przejmują się inni niż ja – stwierdził. Piłkarz jest synem wnuczki dyktatora, działaczki politycznej Alessandry Mussolini, wnukiem włoskiego pianisty Romana Mussoliniego.

Benito Mussolini miał pięcioro dzieci. Dziadek piłkarza był jego najmłodszym synem

Benito Mussolini, pradziadek piłkarza, był twórcą Włoskiej Partii Faszystowskiej i rządził dyktatorsko Włochami w latach 1922-1943. W czasie II wojny światowej, aż do upadku Mussoliniego, faszystowskie Włochy były sojusznikiem niemieckiej III Rzeszy Adolfa Hitlera. W 1945 roku Benito Mussolini został schwytany przez antyfaszystowskich włoskich partyzantów i rozstrzelany. Mussolini miał pięcioro dzieci z żoną Rachele Guidi. Romano Mussolini, dziadek piłkarza, był najmłodszym synem dyktatora. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Piłka Nożna Serie A Miejsca Regiony Europa Włochy Osoby Benito Mussolini

Wygrany przez Cremonese 3:2 mecz z Sassuolo był debiutem Mussoliniego, prawnuka włoskiego dyktatora z okresu II wojny światowej, w Serie A. Romano Floriani Mussolini, obrońca drużyny gospodarzy, wszedł na murawę w 82. minucie spotkania. W tym samym meczu grał również – w barwach Sassuolo – obrońca reprezentacji Polski Sebastian Walukiewicz. 

Romano Floriani Mussolini przyczynił się do zwycięstwa lidera Serie A. Mówi, że jego nazwiskiem bardziej przejmują się inni niż on sam

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?
Piłka nożna
Losowanie Ligi Konferencji. Z kim zagrają Lech, Legia, Raków i Jagiellonia?
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana, do kadry wraca też Kamil Grosicki
Piłka nożna
Robert Lewandowski odzyska opaskę kapitana, do kadry wraca też Kamil Grosicki
Zawodnicy Lecha Poznań po wygranym meczu z KRC Genk
Piłka nożna
Cztery polskie kluby w Lidze Konferencji. Thriller Legii, wygrana Lecha w Belgii
Erling Haaland (po lewej) i Sam Greenwood
Piłka nożna
Grał w Premier League i młodzieżowych reprezentacjach Anglii. Będzie hit transferowy w Ekstraklasie?
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Mateusz Stankiewicz
Piłka nożna
Czy Dariusz Mioduski może łączyć funkcję prezesa i właściciela Legii z posadą w PZPN? Prawnik wyjaśnia
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie