Aktualizacja: 30.08.2025 18:48 Publikacja: 30.08.2025 13:16
Romano Floriani Mussolini
Foto: REUTERS/Daniele Mascolo
Wygrany przez Cremonese 3:2 mecz z Sassuolo był debiutem Mussoliniego, prawnuka włoskiego dyktatora z okresu II wojny światowej, w Serie A. Romano Floriani Mussolini, obrońca drużyny gospodarzy, wszedł na murawę w 82. minucie spotkania. W tym samym meczu grał również – w barwach Sassuolo – obrońca reprezentacji Polski Sebastian Walukiewicz.
Prawnuk dyktatora nie tylko zadebiutował w Serie A, ale też walnie przyczynił się do wygranej swojej drużyny. To po faulu na nim sędzia podyktował rzut karny w doliczonym czasie gry, który Manuel De Luca zamienił na zwycięskiego gola.
Dzięki wygranej drużyna beniaminka z sześcioma punktami w dwóch meczach awansowała na pierwsze miejsce w Serie A (większość zespołów dopiero zagra jednak mecze w drugiej kolejce tego sezonu).
Prawnuk dyktatora został wypożyczony do Cremonese z Lazio. Jest prawym obrońcą, a na jego koszulce zamiast nazwiska pojawia się imię „Romano”. W meczu pierwszej kolejki Serie A, w którym Cremonese niespodziewanie wygrało 2:1 z Milanem, Romano Floriani Mussolini nie podniósł się z ławki rezerwowych.
– Zbyt wiele rzeczy wydarzyło się w zbyt krótkim czasie. Nie sądzę, bym kiedykolwiek zapomniał tego wieczoru ponieważ zawsze marzyłem o debiucie w Serie A – mówił po meczu z Sassuolo 22-latek.
W przeszłości dwa mecze w Serie A zagrał Al-Saadi Kadafi, syn Muammara Kadafiego, w tamtym czasie dyktatora Libii. Kadafi junior zagrał w Serie A raz w barwach Perugii i raz w barwach Udinese
W barwach Lazio Romano nie doczekał się debiutu w Serie A. W sezonie 2023-2024 został wypożyczony do grającej w trzeciej lidze Pescary, a w sezonie 2024-2025 – do występującego w drugiej lidze Juve Stabia.
Po tym, jak w barwach tej ostatniej drużyny zdobył zwycięskiego gola w meczu z Ceseną w grudniu 2024 roku pojawiły się doniesienia, że niektórzy fani zespołu cieszyli się z bramki, wykonując faszystowski salut – czemu jednak klub zdecydowanie zaprzeczył.
Po tym, jak latem został wypożyczony do Cremonese Romano Floriani Mussolini mówił, że przybył tu, by „grać w piłkę”. – Moim nazwiskiem bardziej przejmują się inni niż ja – stwierdził. Piłkarz jest synem wnuczki dyktatora, działaczki politycznej Alessandry Mussolini, wnukiem włoskiego pianisty Romana Mussoliniego.
Benito Mussolini, pradziadek piłkarza, był twórcą Włoskiej Partii Faszystowskiej i rządził dyktatorsko Włochami w latach 1922-1943. W czasie II wojny światowej, aż do upadku Mussoliniego, faszystowskie Włochy były sojusznikiem niemieckiej III Rzeszy Adolfa Hitlera. W 1945 roku Benito Mussolini został schwytany przez antyfaszystowskich włoskich partyzantów i rozstrzelany. Mussolini miał pięcioro dzieci z żoną Rachele Guidi. Romano Mussolini, dziadek piłkarza, był najmłodszym synem dyktatora.
