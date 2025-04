Żałoba po śmierci papieża Franciszka. Co z meczami w Polsce?

Papież Franciszek zmarł w wielkanocny poniedziałek o godzinie 7.35. We Włoszech, Argentynie czy Brazylii ogłoszono z tego powodu żałobę narodową. W Polsce została ona zarządzona na sobotę 26 kwietnia, kiedy odbędą się w Rzymie uroczystości pogrzebowe.

Reklama

Przez pewien czas nie było wiadomo, czy zaplanowane na ten dzień wydarzenia sportowe dojdą do skutku. Minister Jan Grabiec powiedział na antenie stacji TVN, że decyzja w tej sprawie należy do organizatorów rozgrywek.

Żałoba narodowa. Czy odbędą się mecze Ekstraklasy?

Wątpliwości co do tego, czy mecze się odbędą, były uzasadnione. W 2005 roku, kiedy w ciężkim stanie był Jan Paweł II, swój mecz z Odrą Wodzisław przełożyła Cracovia, a spotkanie Lecha Poznań z Pogonią Szczecin zostało przerwane.

Kibice zastanawiali się zwłaszcza, co zrobi PZPN. Sezon zbliża się do końca, terminów nie zostało zbyt wiele i każde przełożenie meczu oznacza poważne komplikacje, zwłaszcza że zaburzałoby to mikrocykle treningowe.