Czyste konto zachował Wojciech Szczęsny. 34-letni bramkarz wciąż jeśli gra, to Barcelona nie przegrywa. Były reprezentant Polski zasłużył na pochwały. Popisał się jedną wybitną interwencją w pierwszej połowie. Zachował czujność do końca meczu, a piłkarze Leganes często poddawali sprawdzianowi defensywę i bramkarza lidera La Liga. Szczęsny został wybrany graczem meczu.

Wojciech Szczęsny w meczu Leganes - FC Barcelona powstrzymuje Daniego Rabę Foto: PAP/EPA/JUAN CARLOS HIDALGO

Intensywny miesiąc Barcelony. Kiedy następny mecz?

Barcelona prowadzi z siedmioma punktami przewagi nad Realem Madryt (gra w niedzielę na wyjeździe z broniącym się Alaves) i dziesięcioma nad Atletico Madryt (podejmuje Valladolid).

We wtorek o 21.00 Katalończycy jadą do Dortmundu na rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu wypracowali jak się wydaje wystarczającą zaliczkę. Wygrali 4:0.

Być może to będzie moment na chwilę oddechu dla kluczowych graczy, nie wiadomo więc czy od początku zagra Lewandowski i będzie miał drugą okazję, by zdobyć 100. gola dla Barcelony. Jeżeli stałoby się to w Dortmundzie, gdzie zaczynał swoją zagraniczną karierę, miałoby to wymiar symboliczny.