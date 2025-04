Liga Mistrzów. PSG z mistrzostwa się nie cieszy, chce dużo więcej

Spotkają się z Aston Villą, siódmym zespołem Premier League,. Mimo ostatnich chudych lat, klub ma w dorobku Puchar Europy Mistrzów Krajowych, poprzednika Ligi Mistrzów, zdobyty w 1982 roku. Posiada więc w przeciwieństwie do paryżan piłkarski tytuł szlachecki, którzy triumfowali na kontynencie raz - w Pucharze Zdobywców Pucharów (1996).

Największym atutem klubu z Birmingham jest jego trener Unai Emery. 53-letni Bask zgarniał czterokrotnie europejskie trofea z hiszpańskimi klubami Sevillą i Villarealem, z Arsenalem dotarł do finału Ligi Europy. Przez dwa lata pracował w Paryżu. Doznał traumy właśnie w Lidze Mistrzów, kiedy to po zwycięstwie na Parc des Princes 4:0 z Barceloną przegrał w rewanżu 1:6.

Remontada Katalończyków kosztowała go posadę. Oceniając jego pracę dziennik „L’Equipe” pisze, że Emery’emu, jak większości trenerów w Paryżu, nie było dane dokończyć dzieła. Kto wie, co by się stało z tą drużyną, gdyby szejkowie okazali wobec Hiszpana więcej cierpliwości.

PSG będzie faworytem dwumeczu. Z angielskich klubów w tym roku pokonało już w fazie ligowej Manchester City (4:2), wyeliminowało Liverpool. To w tej chwili drużyna w rozkwicie.

Sentymentalna podróż Roberta Lewandowskiego

W innym środowym meczu ćwierćfinałowym Barcelona podejmuje Borussię Dortmund co oznacza, że Robert Lewandowski wraca tam, gdzie zaczął wielką zagraniczną karierę. W Zagłębiu Ruhry spędził cztery sezony, zdobywając mistrzostwo, grając w finale Ligi Mistrzów.

Wobec swojego byłego klubu nie ma sentymentów. Strzelił mu później – w Bayernie Monachium – 27 goli w 27 meczach. Nie skorzystał jednak z okazji, aby poprawić ten dorobek w grudniu ubiegłego roku. Barcelona wygrała wtedy w fazie ligowej 3:2. Kapitan reprezentacji Polski bramki wówczas nie strzelił.