Zbierać punkty

Po zmianie formatu europejskich pucharów wzrosła pula nagród. Legia i Jagiellonia zarobiły już po ponad 7 mln euro. Awans do ćwierćfinału wzbogaci klubowe kasy o kolejne 1,3 mln, do półfinału – 2,5 mln. Finaliści otrzymają po 4 mln, a zwycięzca meczu we Wrocławiu dodatkowe 3 mln.

Wejście do najlepszej ósemki to jednak nie tylko zastrzyk finansowy. Legia i Jagiellonia pracują cały czas dla naszej piłki, zbierając punkty do krajowego rankingu UEFA.

W ubiegłym tygodniu Polska wskoczyła na 16. miejsce. Jest o co grać, bo awans na 15. pozycję oznaczałby możliwość wystawienia od sezonu 2026/2027 drugiej drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. Wyprzedza nas Dania, ale tracimy do niej już mniej niż pół punktu.

Jagiellonia w przypadku awansu do ćwierćfinału zagra z Betisem Sewilla lub Vitorią Guimaraes (2:2 w pierwszym meczu), a Legia zmierzy się najprawdopodobniej z Chelsea, która pokonała na wyjeździe FC Kopenhaga 2:1. Kwiecień może być piękny dla polskiego futbolu.

LIGA KONFERENCJI – REWANŻE 1/8 FINAŁU