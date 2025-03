Szczęsny i Alisson: Wieczór bramkarzy

Kiedy Szczęsny utrzymywał w Lizbonie w grze osłabioną po czerwonej kartce Pau Cubarsiego Barcelonę, Alisson w Paryżu odpierał ataki sunące na bramkę Liverpoolu.

Obaj w zeszłą środę otarli się o perfekcję. Polak obronił osiem strzałów Benfiki, Brazylijczyk – zatrzymał dziewięć celnych prób PSG, zgarnął nagrodę dla piłkarza meczu i został wybrany przez europejską federację (UEFA) do jedenastki tygodnia. – To był prawdopodobnie najlepszy występ w moim życiu – przyznał Alisson.

– Nie wiem, gdzie byśmy byli, gdyby nie on – podkreślał Harvey Elliott, choć sam też ma prawo mówić o sobie, że był bohaterem pierwszego spotkania z PSG. Niecałą minutę po wejściu na boisko w Paryżu strzelił zwycięskiego gola, po asyście innego zmiennika Darwina Nuneza.

Liverpool był przy piłce przez zaledwie 35 procent czasu i oddał tylko dwa strzały, ale to wystarczyło, by wrócić do domu ze skromną zaliczką (1:0). – Gdybyśmy zremisowali, to i tak bylibyśmy szczęściarzami – nie ukrywał trener Arne Slot.