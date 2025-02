Na ratunek Valencii. Cristiano Ronaldo chce kupić klub

Ronaldo jest najlepszym dowodem na to, że wiek to tylko liczba. Na początku lutego Portugalczyk obchodził 40. urodziny, jednak piłkarską emeryturę konsekwentnie odsuwa w czasie.

Napędzają go rekordy. Walczy o kolejny tytuł króla strzelców ligi saudyjskiej. Można być pewnym, że nie spocznie, dopóki nie przekroczy granicy tysiąca bramek w karierze. Dziś ma ich 925.

Ambasador Cristiano Ronaldo

Kontrakt z Al-Nassr kończy mu się w czerwcu. Wydawało się, że poszuka nowych wyzwań i wróci do Europy albo przeprowadzi się do Stanów Zjednoczonych, ale okazuje się, że zamierza pozostać na Bliskim Wschodzie jeszcze przez co najmniej jeden sezon. Wciąż ściga marzenie o mistrzostwie Arabii i zwycięstwie w Azjatyckiej Lidze Mistrzów, a poza tym szejkowie płacą na czas i bardzo hojnie. Według nieoficjalnych informacji Ronaldo zarabia 200 mln euro rocznie.

Widocznie uznał, że jako ambasador Arabii Saudyjskiej, która przygotowuje się do organizacji mundialu w 2034 roku, ma tu jeszcze pracę do wykonania. Ze swoich obowiązków wywiązuje się wzorowo, skoro już wcześniej próbował przekonać wszystkich, iż tamtejsza Pro League jest lepsza niż francuska Ligue 1.