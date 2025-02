Prawo Arsene’a Wengera. Więcej goli, lepsze widowisko

Jose Mourinho wyśmiewa propozycję Arsene’a Wengera

Przepis jest testowany od listopada 2023 roku w młodzieżowych rozgrywkach we Włoszech i Szwecji, a rezultaty eksperymentu uznano „za interesujące”.

Reakcje są różne. Wenger otrzymał pozytywną odpowiedź od byłego amerykańskiego piłkarza Alexiego Lalasa. „Podoba mi się to, że atakujący ma nową i to wyraźną przewagę. Obrońcy dzięki temu mogą skupić się na bronieniu, a nie na konstruowaniu pułapek ofsajdowych” – napisał Lalas na portalu X.

Jose Mourinho, obecnie trener Fenerbahce, wyśmiał tę propozycję, choć w jego przypadku może chodzić o ciąg dalszy rywalizacji z Wengerem, z którym w Premier League często popadał w konflikt. „Zapytajcie go, co on chce zrobić ze spalonym. Mój Boże. Może to już czas, żebym odszedł” – powiedział Portugalczyk w telewizyjnym wywiadzie dla stacji TNT Sports.

Sędziowie będą się tłumaczyć. Zatrzymanie czasu

Spotkanie ISAB odbędzie się w Belfaście i „prawo Wengera” nie będzie jedynym, które trafi pod obrady. Ciało zajmujące się przepisami piłkarskimi omówi również inne propozycje zmian.

FIFA chciałaby wprowadzić przepis, na podstawie którego sędzia wyjaśniałby na głos publiczności motywy podjęcia decyzji po przeprowadzonej analizie VAR. Ta reguła obowiązywała podczas piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2023 roku.