Barcelona długo czekała na gola. Robert Lewandowski bez błysku

Po przerwie Barcelona grała nieco żwawiej, nieco ożywienia wniósł, wprowadzony po przerwie, Dani Olmo. To właśnie 26-letni pomocnik strzelił pierwszego gola. w 62. minucie. W doliczonym czasie gry zwycięstwo gości przypieczętował Ferran Torres.

Las Palmas – Barcelona. Jak wypadli Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny?

Dorobku w klasyfikacji najlepszych strzelców nie powiększył Robert Lewandowski. W meczu nie miał klarownych sytuacji. Zadbali o to obrońcy Las Palmas. Dograł jednak spotkanie do ostatniej minuty. Polski napastnik ma 20 strzelonych bramek, goniący go Kylian Mbappe – 17. Znów bardzo pewnie bronił Wojciech Szczęsny, choć to dla byłego bramkarza Juventusu nie był najpoważniejszy sprawdzian w tym sezonie.

Barcelona, co prawda w mękach przez długą część meczu w Las Palmas, ale utrzymała pierwszą pozycję w La Liga. Prowadzi z punktem przewagi nad Atletico, które pokonało na wyjeździe Valencię 3:0. Real Madryt w niedzielę podejmuje Gironę. Jeśli wygra, zrówna się punktami z drużyną z Katalonii, ale nawet wtedy będzie drugi, bo ma gorszy bilans bramkowy.