Piłkarze bez przedłużonych kontraktów. Kto po sezonie może odejść za darmo?

Złośliwi mogliby zażartować, że Liverpool tak przejął się walką o odzyskanie tytułu w Anglii i wygranie Ligi Mistrzów, że zapomniał przedłużyć kontrakty ze swoimi liderami.

Negocjować z nowymi klubami mogą już Mohamed Salah, Virgil van Dijk i Trent Alexander-Arnold.

Mohamed Salah może odejść z Liverpool FC

Salah z 18 golami jest liderem klasyfikacji strzelców Premier League, ale wygląda na to, że to jego ostatnie miesiące na Anfield.

– Czuję się tu jak w domu i będę cieszył się każdą sekundą. Mam nadzieję, że wygramy ligę i zobaczymy, co się dalej wydarzy – mówił jeszcze niedawno. Dziś powtarza jednak, że to jego pożegnalny sezon, bo do porozumienia jest daleko, a źródłem niezgody ma być długość umowy.