Zinedine Zidane za Didiera Deschampsa? Kto trenerem reprezentacji Francji?

Francuzi będą w ścisłym gronie faworytów przyszłorocznego mundialu, oczywiście jeśli się do niego zakwalifikuję. To będzie ostatnie wyzwanie Deschampsa, ale dyskusje o jego następcy już ruszyły.

Poważny kandydat jest tak naprawdę tylko jeden, czyli Zinedine Zidane. 52-latek w dorobku piłkarskim ma – podobnie, jak jego kolega z reprezentacyjnej drużyny przełomu wieków – mistrzostwo świata i Europy. Trenerem był jedynie w Realu Madryt, z którym dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Hiszpanii oraz trzy razy z rzędu triumfował w Lidze Mistrzów.

Od 2021 roku pozostaje bezrobotny. Miał lukratywne oferty m.in. z Arabii Saudyjskiej i PSG, ale czekał. Myślał podobno tylko o jednej posadzie – selekcjonera reprezentacji Francji. Deschamps nie dawał jednak pretekstu do zwolnienia. Wreszcie sam zrezygnował. Wszystko wskazuje na to, że Zidane może szykować się do nowej pracy.