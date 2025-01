Puchar Króla. Czy Wojciech Szczęsny wróci z emerytury i zadebiutuje w Barcelonie?

Spotkanie z Barbastro wydaje się okazją, aby Flick dał szansę zmiennikom, więc występ polskiego napastnika nie jest pewny. Lewandowski to jednak piłkarz nienasycony i w dodatku wypoczęty, bo sobotni mecz będzie dla Barcelony pierwszym od ligowej porażki z Atletico Madryt 21 grudnia. Apetyt na gole ma, skoro do bramki nie trafiło od 321 minut. 36-latek, który przeżywa w tym sezonie kolejną młodość, w ostatnich meczach dostosował bowiem poziom gry do pikującej Barcelony.

„Marca” pisze, że Barcelona potrzebuje, aby „Polak znów odnalazł najlepszą wersję siebie”. Lewandowski poprzedni rok zaczął od trzech goli w czterech meczach, jednego strzelając w Pucharze Króla właśnie Barbastro. szedł wówczas na boisko z ławki, zastępując Joao Felixa. Mecz na środku ataku zaczął Ferran Torres, który walczy dziś z Polakiem o miejsce w podstawowym składzie.

Barbastro - Barcelona. Puchar Króla to tylko didaskalia

Mecz to oczywiście jedynie didaskalia do zamieszania wokół rejestracji Daniego Olmo oraz Pau Victora. Obaj nie zostali uprawnieni do gry na drugą część sezonu, bo Barcelona nie spełniła wymogów LaLiga dotyczących budżetu płacowego. Jesienią mogli grać warunkowo, bo kontuzjowany był Andreas Christiansen. Teraz klub musiał znaleźć na nich dodatkowe środki i sprzedał nawet na dwie dekady lat prawa do lóż VIP firmom z Zatoki Perskiej, ale to jak na razie nie wystarczyło.

Kibice są wściekli, niektórzy żądają głowy prezesa Joao Laporty. Sam Olmo, który kosztował 55 mln euro zapewnia, że nie chce opuszczać Barcelony, choć teoretycznie już teraz może odejść za darmo i żądać wypłacenia pensji za całość obowiązującego do końca czerwca 2030 roku kontraktu. To byłby kolejny cios – dla budżetu oraz już zszarganego wizerunku katalońskiego klubu.