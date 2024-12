Stan zdrowia 22-latka jest więc stabilny. Kolejne wiadomości mają być przekazane w poniedziałek po południu.

Ulubieniec Jose Mourinho. Kim jest Edoardo Bove?

Bove należy do młodej generacji włoskich piłkarzy, regularnie grających w reprezentacjach młodzieżowych. Od 10 roku życia występował w AS Romie, a do pierwszej drużyny ekipy z Rzymu włączył go Jose Mourinho. Bove błysnął w rewanżowym półfinałowym meczu z Bayerem Leverkusen w Lidze Europy w sezonie 2022-2023, strzelając jedynego, zwycięskiego gola. Mourinho nie mógł go się nachwalić. Mówił, że „jest na boisku wszędzie i biega jak wściekły pies”.

Po odejściu Portugalczyka Roma sprowadziła na pozycję młodego wychowanka klubu dwóch innych piłkarzy, Enzo Le Fee i Manu Kone. Za pierwszego z nich zapłaciła Rennes 23 miliony euro, drugiego wypożyczyła z Borussii Moenchengladbach. Bove był już niepotrzebny. Został wypożyczony do Fiorentiny z opcją pierwokupu za 10 milionów euro.

Opuścił Rzym z żalem. Powiedział jednak, że nie ma na to wpływu. - Niektórzy zarzucają nam, że piłkarze nie są wierni swoim klubom, ale to nie jest wina tylko samych piłkarzy – mówił we włoskich mediach.

We Fiorentinie szybko się zaaklimatyzował. Grał regularnie, kibice go pokochali. Teraz mają jeszcze jeden powód, żeby mocniej go wspierać.