Jan Furtok niejednej bramki. Chłopak z Giszowca dawał ludziom radość

Furtok nie był jak na napastnika zbyt wysoki, ale miał najlepszy start do piłki w Polsce. Na pierwszych kilku metrach nikt nie był w stanie go wyprzedzić. Kończył akcje strzałami głową, nogą, klatką piersiową. Czym się dało. Tym razem wszystko działo się tak szybko, że mało kto zorientował się, jak mu się udało to zrobić. Siedziałem na stadionie na wysokości bramki i byłem przekonany, że uderzył piłkę głową.

W rzeczywistości zdobył zwycięską bramkę ręką. Zrobił więc to, co czasami robią cwani napastnicy, dla których wyzwaniem jest nie tylko wyprowadzenie w pole obrońcy, ale i oszukanie sędziego. Sędzia był akurat dobry, Leslie Mottram ze Szkocji, ale on widział tyle samo, co marokański arbiter meczu Argentyna - Anglia na mundialu, który nie dostrzegł „ręki Boga” Maradony.

Dla kolegów „Jasiu” stał się więc bohaterem, kibice byli podzieleni, a on sam miał poczucie winy, więc nie chciał do tego wracać. I dobrze, żeby w pamięci pozostał nie jako zdobywca jednej wstydliwej bramki, a setek innych, które w pamięci nie tylko śląskich kibiców dały mu nieśmiertelność. Chłopakowi z Giszowca, który wykorzystał swój talent, dawał ludziom radość.