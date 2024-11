Wszyscy wyglądamy lepiej, gramy bardziej widowiskowo. Każdy z nas napędza zespół, a ja jestem elementem w tej układance Robert Lewandowski

Jest najskuteczniejszym piłkarzem Ligi Mistrzów i LaLiga, choć poprzedni trener Barcelony Xavi już w niego nie wierzył. Dziś napastnik wciąż w klubie jest, a nie ma trenera. Polak graczem Katalończyków będzie dłużej, bo jeśli rozegra w tym sezonie minimum 55 proc. meczów, to jego kontrakt, na mocy którego zarabia podobno 32 mln euro rocznie, zostanie przedłużony do końca sezonu 2025/26. Później - według katalońskiego „Sportu” - ma go zastąpić Viktor Gyokeres ze Sportingu Lizbona.

- Jest najlepszą „dziewiątką” ostatniej dekady – nie kryje Flick, który Polaka za grę w polu karnym oraz zachowanie przed bramką chwali regularnie. Sam Lewandowski przyznaje zaś, że po prostu ma tej jesieni więcej sytuacji, dostaje więcej podań. - Wszyscy wyglądamy lepiej, gramy bardziej widowiskowo. Każdy z nas napędza zespół, a ja jestem elementem w tej układance – mówi.

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski wreszcie zrozumiał młodzież

Lewandowski we wspomnianej rozmowie z „The Athletic” podkreśla, że Flick we wzlocie Barcelony odegrał kluczową rolę. To on miał być człowiekiem, który na boisku i w szatni zdołał połączyć światy piłkarzy starszych oraz tych nowej generacji. - Sam na początku musiałem ich zrozumieć, bo młodzi są dziś inni niż kiedyś: bardziej nieustraszeni, pewni siebie. Mam wrażenie, że w ciągu ostatniego roku zacząłem się z nimi lepiej dogadywać - wyjaśnia nasz napastnik.

To ważne, bo tej jesieni w wielu meczach na boisku faktycznie otaczają go dzieciaki: Lamine Yamal (2007), Pau Cubarsi (2007), Marc Casado (2003), Fermin Lopez (2003) Pablo Torre (2003), Pedri (2002) czy Gerard Martin (2002), a do gry po poważnej kontuzji wraca właśnie 20-letni Gavi. Do roli gwiazdy dojrzał zwłaszcza ten pierwszy, ale akurat przeciwko Brestowi zespół musiał sobie radzić bez niego.