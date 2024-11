Brest. Mała rybka w wielkim piłkarskim stawie

Gdzie mu do FC Nantes, ośmiokrotnego mistrza Francji, półfinalisty Ligi Mistrzów z 1996 roku, Rennes, trzykrotnego zdobywcy Pucharu Francji? Lepsze wyniki ma też Guingamp. Nieźle radziło sobie do niedawna w najwyższej lidze Lorient. „To mała rybka w wielkim bretońskim piłkarskim stawie” – napisało o Breście BBC.

Stade Brestois 29, bo taka jest dokładna nazwa klubu, w Lidze Mistrzów nie może nawet występować na swoim, mogącym pomieścić 15 tys. miejsc, starym stadionie Francis-Le-Blé, który nie spełnia norm UEFA. W Europie występuje na Stade de Roudourou w Guingamp, 110 kilometrów od miasta.

Najwyżej wycenianym przez Transfermarkt piłkarzem (12 mln euro) jest lewoskrzydłowy Bradley Locko. Średnia zarobków w klubie wynosi 700 tys. euro.

Eric Roy, trener Stade Brestois 29 Foto: REUTERS/David W Cerny

Kto stoi za sukcesem Brestu?

Brest obala mit o tym, że wielkie pieniądze są niezbędne do znalezienia sobie wygodnego miejsca we współczesnym futbolu. We Francji zostawili w poprzednim sezonie w tyle bogatsze Olympique Marsylia, Olympique Lyon, Rennes, Niceę, w Lidze Mistrzów zdobyli punkty ze sponsorowanymi przez Red Bulla i Bayer klubami, wyprzedzają wielkie piłkarskie marki.

Za wszystko odpowiedzialny jest Denis Le Saint i jego brat Gerard. Dwójka lokalnych biznesmenów została właścicielami w 2016 roku – Denis zajął się futbolem w Stade Brestois, a Gerard piłką ręczną w Brest Bretagne Handball. Osiem lat temu klub piłkarski występował w drugiej lidze, a wcześniej po bankructwie na początku lat 90., uczestniczył w rozgrywkach amatorskich. W 2019 roku – już pod rządami Denisa Le Sainta – Brest wrócił do Ligue 1.