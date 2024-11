Portugalia – Polska w Lidze Narodów. Co oznacza porażka Polaków?

Prowadzona przez Michała Probierza drużyna doznała trzeciej – najbardziej dotkliwej - porażki w tej edycji LN. Wcześniej uległa Chorwacji (0:1) i Portugalii (1:3), czyli dwóm najlepszym zespołom w grupie 1 Dywizji A. Jedyne zwycięstwo odnieśliśmy ze Szkocją na wyjeździe (3:2), Biało-Czerwoni zremisowali także z Chorwacją (3:3) na PGE Narodowym.

W drugim dzisiejszym spotkaniu naszej grupy Szkocja pokonała Chorwację 1:0. Do rozegrania została jedna kolejka. Polska jest na trzeciej pozycji. W poniedziałek podejmie w Warszawie Szkotów, a Chorwacja – Portugalię.

Liga Narodów. O co zagrają Polacy ze Szkocją?

Dwa piątkowe wyniki oznaczają jedno – Polska nie ma już możliwości, by wystąpić w ćwierćfinale. Szanse na to były matematyczne. Biało-Czerwoni musieli co najmniej zremisować z Portugalią, by je zachować.

Zgodnie więc z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, zakładanym jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji w grupie 1, drużyna Probierza będzie walczyć o trzecie miejsce w grupie. Aby zrealizować ten cel wystarczy Polakom remis ze Szkocją.