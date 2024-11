Jak uzdrowić reprezentację Brazylii? Pomysł prezydenta oznaczałby rewolucję w kadrze

Prezydent Brazylii interweniuje w sprawie gry piłkarskiej reprezentacji

Obrazu fatalnego roku dopełnia słaby występ w Copa America. Canarinhos odpadli już w ćwierćfinale – za burtę wyrzucił ich po rzutach karnych Urugwaj.

W Brazylii futbol to sprawa narodowa. Zaniepokojony wynikami reprezentacji prezydent Luiz Inacio Lula da Silva spotkał się w październiku z prezesem piłkarskiej federacji i zaproponował, by do kadry byli powoływani wyłącznie zawodnicy z rodzimej ligi.

Tylko 7 z 23 piłkarzy powołanych do reprezentacji Brazylii na listopadowe mecze z Wenezuelą i Urugwajem gra na co dzień w kraju

– Ci, którzy grają za granicą, nie są lepsi od tych z naszych klubów. Mamy w Brazylii piłkarzy o takich samych umiejętnościach, więc dajmy im szansę – zasugerował prezydent, przekonując, że nie widzi za granicą zawodników „na miarę Romario czy Garrinchy, tylko młodych, którym Bóg pozwolił odnieść sukces, ale oni nie są jeszcze gwiazdami”.

Dowodem na to, że w kraju jest z kogo wybierać, mają być ostatnie zwycięstwa (2:1 nad Chile i 4:0 z Peru). Rękę przyłożyli do nich Igor Jesus i Luiz Henrique, czyli duet napastników Botafogo.

Część kibiców być może podziela zdanie prezydenta, skoro po porażce z Paragwajem jeden z kibiców sfrustrowanych słabym występem Viniciusa Juniora napisał, że przyznanie mu Złotej Piłki byłoby „największą zbrodnią w historii futbolu”.