Michał Probierz wysłał powołania. Dwóch debiutantów z Lecha Poznań

Gurgul to lewy obrońca, z 13 grami w tym sezonie w Lechu. 18-latek, który zaczynał w Akademii Piłkarskiej Piotra Reissa, jest regularnie powoływany do drużyny narodowej juniorów do lat 19.



Pewnym zaskoczeniem może być obecność w reprezentacji Jakuba Modera, choć piłkarz Brighton nie gra regularnie w klubie.

Kadra Polski na mecze z Portugalią i Szkocją

Bramkarze: Marcin Bułka (Nicea, Francja), Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos Ateny, Grecja), Bartosz Mrozek (Lech Poznań), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy), Michał Gurgul (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Arsenal Londyn, Anglia), Kamil Piątkowski (FC Salzburg, Austria), Tymoteusz Puchacz (KSV Holstein Kiel, Niemcy), Sebastian Walukiewicz (AC Torino, Włochy).