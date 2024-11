Koreanki z Północy znów mistrzyniami świata. Wódz patrzy z dumą na boisko

Koreanki z Północy znów zostały mistrzyniami świata, tym razem do lat 17. We wrześniu triumfowały ich starsze koleżanki w turnieju do lat 20. Czy rośnie nowa potęga w kobiecym futbolu?