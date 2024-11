Jerzy Piekarzewski. Tu zawsze brakuje 99 groszy do złotówki

Obecny sponsor, Francuz Gregoire Nitot, który przyszedł na pokaz filmu i gratulował jego twórcom, wedle jego słów „nie zna się na piłce i nie wiadomo, czy wytrzyma ciśnienie”. Kolejne awanse dają jednak nadzieję, choć podobno piłkarze zawsze i wszędzie byli tacy sami. „Pytali tylko: za ile?”.

Wszystko wskazuje na to, że bez Piekarzewskiego nie byłoby już Polonii, a niektórzy twierdzą, że nie byłoby mistrzostwa z 2000 roku. Jak za to został potraktowany przez klub? „A jak miał mnie potraktować, jak tu zawsze brakuje 99 groszy do złotówki? – pytał się retorycznie. „Bida z nędzą”. I nie dotyczy to tylko pieniędzy na utrzymanie.

Polonia Warszawa. Nic się przez ponad 20 lat nie zmieniło

Przed pokazem podszedłem i chwilę porozmawiałem z trenerem Polonii Mariuszem Pawlakiem. W 2000 roku zdobywał z nią mistrzostwo Polski, teraz dokłada cegiełkę do odbudowy drużyny, z nieśmiałym marzeniem o powrocie do Ekstraklasy. Powiedział, że w jego pracy najtrudniejsza jest niepewność, gdzie będą mogli na drugi dzień trenować. Tułają się, czekają na wolne boisko w okolicach. „Nic się przez te ponad 20 lat nie zmieniło” – mówił z żalem, ale i trochę ze złością.

Reżyserem filmu jest Konrad Aksinowicz. Powiedział, że zrobił to dlatego, bo dawno nie widział „takiego człowieka z pasją”. Film wyprodukował Piotr Kubiaczyk, basista grupy De Mono, kibic, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej. Obaj i bohater przez kilka lat namawiali się do jego realizacji. Dobrze, że się zdecydowali. Powstał film ciekawy, z wpadającymi w ucho cytatami, wzruszający, ale niestety – bardzo smutny.

„Jerzy Piekarzewski – całe życie dla klubu”. Film średniometrażowy. Reż. Konrad Aksinowicz. Producent Piotr Kubiaczyk.