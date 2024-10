Arabia Saudyjska pod rękę z FIFA - zostaną postawione przez gwiazdy piłki pod ścianą?

Holenderska piłkarka Manchesteru City Vivianne Mediema w rozmowie z BBC twierdzi, że „szczególnie kobiety ponoszą odpowiedzialność za to, aby pokazać światu i następnemu pokoleniu, co jest słuszne”. Sponsoring proponowany przez światową federację w tym kontekście „nie jest odpowiedni”.

– FIFA chce, żeby piłka nożna łączyła i dawała przykład. Ale jeśli tak, to niech się upewni, że współpracuje ze sponsorami, którzy też taki przykład dają – mówi.

Pieniądze z Arabii Saudyjskiej zrównają dysproporcje nagród dla kobiet i mężczyzn w piłce nożnej?

Światowa federacja wyjaśnia, że Saudi Aramco jest firmą globalną, współpracującą z wieloma partnerami. Naftowy potentat od dawna wspiera ponadto rozwój kobiecego futbolu i angażuje się w inne sporty.

Infantino na konferencji prasowej przy okazji podpisania umowy w ubiegłym roku tłumaczył, że „przecież nikt nie kwestionuje umowy handlowej między Australią a Arabią Saudyjską wartej 1,5 miliarda dolarów, ale kiedy przychodzi do rozmów Visit Arabia z FIFA, to kraj staje się problemem”. Uważa, że to taki sam kontrahent jak Chiny, Indie, Brazylia, Australia. Daje tylko więcej pieniędzy.

Szef FIFA uważa ponadto, że właśnie finansowe wsparcie Saudyjczyków może przyczynić się do zrównania nagród dla uczestników piłkarskich mistrzostw świata mężczyzn i kobiet, ale o tym, ile dzięki takiemu kontraktowi zostanie w kieszeni jego organizacji, głośno nie wspomina.