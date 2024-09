Znów bez mistrza Polski Jagiellonii Białystok

Więcej meczów to dla najbogatszych jeszcze więcej okazji do zarobku z praw telewizyjnych, ale zdaniem szefów europejskiej federacji (UEFA) reforma sprawi, że rozgrywki będą emocjonujące do samego końca. W fazie grupowej wszystkie rozstrzygnięcia były znane często już przed ostatnią kolejką, a czasem nawet wcześniej.

Wśród pięciu debiutantów próżno szukać mistrza Polski, choć obok Bolognii, Brestu, Girony i Aston Villi bramy futbolowego raju zdołał przekroczyć Slovan Bratysława. Jagiellonii Białystok, która odpadła w trzeciej rundzie eliminacji, musi wystarczyć Liga Konferencji (tam rywalizacja startuje 2 października).

Tradycyjnie pozostaje trzymać kciuki za polskich piłkarzy w zagranicznych klubach. Do rozgrywek zostało zgłoszonych aż 14 naszych zawodników (Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Łukasz Skorupski, Kacper Urbański, Arkadiusz Milik, Jakub Kiwior, Matty Cash, Oliwier Zych, Kamil Piątkowski, Radosław Majecki, Michał Skóraś, Maik Nawrocki, Łukasz Łakomy, Marcel Lotka), a przecież w trenerskim sztabie Borussii Dortmund jest jeszcze Łukasz Piszczek.

Tylko część z wymienionych będziemy oglądać regularnie na boiskach. W tym gronie jest oczywiście Lewandowski – jedyny znający smak triumfu w Lidze Mistrzów. Od tego czasu minęły już jednak cztery lata, więc polski napastnik zdążył zatęsknić za sukcesami i – mimo 36 lat na karku – wciąż odczuwa głód wygrywania.

W niedzielę zanotował setny występ w barwach Barcelony. Katalończycy rozbili 4:1 Gironę i choć Lewandowski tym razem bramki nie zdobył, z czterema golami nadal otwiera klasyfikację strzelców w Hiszpanii.