Liga Narodów. Francuzi bili na alarm, ale już nie wieje im w twarz

Portugalczycy zrobili duży krok w kierunku awansu do ćwierćfinału rozgrywek. Po dwa wrześniowe mecze Ligi Narodów wygrali w najwyższej dywizji także Duńczycy oraz Włosi. Ci drudzy są liderami grupy, choć jeszcze kilkanaście dni temu trener Luciano Spalletti smażył się w ogniu krytyki.

Włosi odpadli z Euro 2024 w 1/8 finału, a selekcjoner przepraszał i sypał głowę popiołem. – Byłem czasami wręcz nieludzki w swoim zachowaniu – mówił. Teraz na zgrupowaniu podobno było przyjemniej. Piłkarze chwalili atmosferę, co przełożyło się na wygrane: pierwsze od 1954 roku wyjazdowe zwycięstwo nad Francuzami (3:1) oraz debiutującymi w elicie Izraelczykami (2:1).

Ten pierwszy mecz sprawił, że niektórzy nad Sekwaną zaczęli bić na alarm. Trójkolorowi za kadencji Didiera Deschampsa nigdy nie przegrali spotkania otwierającego reprezentacyjny sezon, a tym razem zawiódł nie tylko atak, lecz również będąca na Euro 2024 głównym atutem Francuzów defensywa.

Nadszedł moment, aby jak największej liczbie piłkarzy dać minuty na boisku Didier Deschamps

Bramkarz Mike Maignan podkreślał, że to „nie koniec świata i nie ma powodów do niepokoju”, ale po meczu podobno obsztorcował kolegów w szatni. Mówił, że może dwóch włoskich piłkarzy byłoby dziś w stanie wywalczyć miejsce we francuskiej reprezentacji, ale to oni podczas meczu pokazali na boisku agresję oraz chęci. Kiedy tyradę skończył, w szatni miała zapanować cisza.

– Nadszedł moment, aby jak największej liczbie piłkarzy dać minuty na boisku. Jeśli chodzi o automatyzmy, to najlepsze mają ci, którzy grali na mistrzostwach Europy. Jeśli chciałbym więcej spokoju, to w obronie postawiłbym na tych samych piłkarzy, co wtedy – wyjaśniał Deschamps.