Zbigniew Boniek z zarzutami prokuratorskimi

„2 września 2024 roku prokurator z Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie przedstawił Zbigniewowi B. zarzut popełnienia przestępstwa.

Prokurator zarzucił podejrzanemu, iż w okresie od listopada 2014 roku do sierpnia 2021 roku, jako prezes PZPN, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, wyrządził PZPN szkodę majątkową wielkich rozmiarów w kwocie przekraczającej 1 mln zł w związku z umową sponsorską" – wyjaśnił Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Jaka kara grozi Zbigniewowi Bońkowi?

Boniek zezwolił na podawanie swoich danych osobowych. Stawił się w prokuraturze i został przesłuchany. Nie złożył wyjaśnień. Nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów z które grozi 10 lat pozbawienia wolności.

Na portalu X napisał, że sprawa miała charakter polityczny. „Męczy mnie jeden dziennikarz od trzech dni. Telefony , whatsapp i tak dalej. Więc żeby dał święty spokój, to podpowiem. Żadnych zarzutów tylko wymyślony polityczny zarzucik. Żadnych zabezpieczeń, tylko dzień dobry i do widzenia. Może to go uspokoi”.