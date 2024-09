Liga Narodów 2024/25. Stolik bez Wojciecha Szczęsnego to nie to samo

Polacy zaczynają w tym tygodniu grę w Lidze Narodów. Przed nimi dwa wyjazdowe mecze. W czwartek zmierzą się w Glasgow ze Szkocją, w niedzielę – w Osijeku z Chorwacją. W grupie mają też jeszcze Portugalię.

Reklama

Rywale są wymagający, a dodatkowo zmieniły się zasady. Trzecie miejsce nie gwarantuje już utrzymania, przed spadkiem trzeba się będzie bronić w barażach – zaplanowanych na marzec 2025 roku, podobnie jak inna nowość, czyli runda ćwierćfinałowa. Zagrają w niej dwie czołowe drużyny z każdej grupy. Liga Narodów będzie też furtką dla tych, którzy nie zdołają awansować na mundial 2026 przez klasyczne eliminacje.

Reprezentacja Polski. Nowego numeru jeden nie ma

Pierwszą konferencję zdominowały jednak pytania o Wojciecha Szczęsnego, który po rozwiązaniu kontraktu z Juventusem Turyn postanowił zakończyć karierę. – Wojtek już od dawna mówił, że będzie się żegnał z kadrą, ale nie braliśmy tego na poważnie. To smutne, że taki piłkarz i taka osobowość nie zagra już w reprezentacji. Dla mnie tym bardziej, bo jesteśmy przyjaciółmi. Mogliśmy sobie żartować, że kiedy ja nie zdobywałem bramek, to on przynajmniej bronił. Tylko my wiemy, ile kolorytu straci kadra wraz z jego odejściem. Stolik bez Wojtka to już nie będzie to samo – nie ma wątpliwości Robert Lewandowski.

Michał Probierz jest w grupie tych osób, które uważają, że Szczęsny nie wytrzyma jednak długo bez piłki. – Wojtek mógł się poczuć trochę zmęczony. Niech odpocznie i zobaczymy, co będzie w październiku. Życie jest dynamiczne, przynosi różne historie. Ja wierzę, że wróci jeszcze do grania i za pół roku znów będzie gdzieś bronił – przekonuje selekcjoner reprezentacji Polski.