Mundial 2026 pożegnaniem Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo?

Media z całego świata już przed rozpoczęciem imprezy dywagowały, czy Messi powoli się nie poddaje i tak jak w przypadku Cristiano Ronaldo i Euro 2024 nie są zasadne rozważania, czy Copa America była ostatnim wielkim turniejem w karierze słynnego Argentyńczyka.

Karierę reprezentacyjną zakończył właśnie 36-letni Angel Di Maria. Nie zadeklarował się jeszcze inny przedstawiciel tej samej generacji co Messi, 36-letni Nicolas Otamendi, ale raczej nie będzie już powoływany. Kapitan Argentyny uczynił wobec tych dwóch piłkarzy wielki gest, prosząc ich, aby razem z nim odebrali trofeum za zwycięstwo w Copa America.

A co z przyszłością Messiego? Wiosną powiedział – trochę w stylu Cristiano Ronaldo - że będzie grał „dopóki zdrowie mu na to pozwoli”. Argentyńczycy, ale przede wszystkim współgospodarze najbliższego mundialu, Amerykanie liczą, że najwybitniejszy piłkarz XXI wieku dotrwa w reprezentacji do 2026 roku i będzie bronić tytułu zdobytego w Katarze.