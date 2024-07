Najlepszym zawodnikiem finału został Nico Williams, ale to była tylko pierwsza z kilku nagród, jakie w niedzielę w Berlinie odebrali Hiszpanie.

Zgodnie z oczekiwaniami tytuł dla najlepszego młodego gracza turnieju trafił do 17-letniego Lamine'a Yamala, który asystował przy bramce Williamsa, a piłkarzem całych mistrzostw wybrano Rodriego. Pomocnikowi Manchesteru City nie przeszkodził w tym fakt, że w finale przebywał na boisku tylko 45 minut i na drugą połowę już nie wyszedł, bo doznał kontuzji.

Swój wielki wieczór przeżył w Berlinie Mikel Oyarzabal, który zmienił Alvaro Moratę i po kilkunastu minutach cieszył się ze zwycięskiego gola. A do dogrywki nie dopuścił Dani Olmo, wybijając z linii bramkowej piłkę po strzale Anglików.

Każdy miał do odegrania swoją rolę. Przykład Olmo pokazuje to najlepiej. Pomocnik RB Lipsk zaczynał turniej jako rezerwowy, ale cierpliwie czekał na swoją szansę. Kiedy w ćwierćfinale z Niemcami wskoczył do składu za kontuzjowanego Pedriego, zdobył bramkę, zanotował asystę i miejsca w jedenastce już nie oddał. Później strzelił Francuzom gola na wagę awansu do finału.