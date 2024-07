"Wpuśćcie wreszcie mojego syna na boisko!". Southgate posłuchał matki Olliego Watkinsa

Ollie Watkins przewidział, że strzeli gola po podaniu Cole'a Palmera?

Po meczu sam Watkins mówił, że przewidział swojego gola oraz to, że piłkę poda mu inny rezerwowy, Cole Palmer. - Przysięgam na życie moich dzieci, że powiedziałem Cole'owi: „wejdziemy dziś (na boisko) i wystawisz mi (piłkę)” - mówił po meczu Watkins.



- Cieszę się, że gdy to zrobił (strzelił gola — red.) byłam w samochodzie, ponieważ wydałam z siebie najgłośniejszy okrzyk — mówiła matka piłkarza w rozmowie z „The Times”. - Gdybym zrobiła to na ulicy, ludzie powiedzieliby: „znajdźcie kobiecie szpital psychiatryczny”. Wciąż w to nie wierzę, jestem niezmiernie dumna — dodała.



Anglia zagra w finale Euro 2024 po raz drugi z rzędu. Reprezentacja tego kraju nigdy jeszcze nie zdobyła mistrzostwa Europy — trzy lata temu w finale przegrała po rzutach karnych z Włochami.