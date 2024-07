To w dużej mierze dzięki Watkinsowi Aston Villa zajęła czwarte miejsce w Premier League i pierwszy raz w historii uzyskała przepustkę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Doświadczenie w Europie zdobywała w Lidze Konferencji - wiosną dotarła aż do półfinału.

Ollie Watkins. Jak piłkarz Aston Villi spełnia marzenia

Watkins - kibic Arsenalu i fan Thierry'ego Henry'ego - dopiero w 2020 roku zadebiutował na angielskich salonach, gdy Aston Villa wykupiła go z Brentford za 34 mln euro. Ale jak już wszedł, to z hukiem. Pierwsze bramki w Premier League - od razu trzy - zdobył w wygranym aż 7:2 meczu z Liverpoolem. Dziś portal Transfermarkt wycenia go na 65 mln.

Ostatnie miesiące są dla niego jak bajka. Tytuł najlepszego rozgrywającego ligi, wybór do jedenastki sezonu, teraz bramka dająca Anglikom drugi z rzędu finał mistrzostw Europy. A to przecież nie koniec. Do napisania pozostał jeszcze jeden rozdział - w niedzielę na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.