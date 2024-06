Najszybszy gol w historii Euro

Padł już w drugim dniu niemieckich mistrzostw. Strzelił go po zaledwie 23 sekundach Albańczyk Nedim Bajrami, zaskakując Włochów, którzy fatalnie wykonali rzut z autu. Poprzedni rekord był o ponad 40 sekund gorszy (Dmitrij Kiriczenko w meczu Rosja - Grecja) i przetrwał 20 lat. Włosi nigdy tak szybko nie stracili bramki, ale ostatecznie zwyciężyli 2:1, a później wyszli z grupy.

16-latek na boisku, czyli kto najmłodszym graczem w historii Euro?

Hiszpan Lamine Yamal, wychodząc na mecz z Chorwacją (3:0), miał dokładnie 16 lat i 338 dni. Stał się najmłodszym piłkarzem, jaki zagrał w mistrzostwach Europy. Nastolatek z Barcelony odebrał rekord Kacprowi Kozłowskiemu, który na poprzednim Euro wystąpił w spotkaniu Polska - Hiszpania i był wówczas o prawie rok starszy (17 lat i 246 dni). Yamal to kolejne cudowne dziecko hiszpańskiej piłki. W klubie i reprezentacji debiutował już przed rokiem.

Jak padła najdziwniejsza bramka na Euro 2024?

Gole samobójcze były częstym obrazkiem fazy grupowej. Padło ich aż siedem, ale jeden był szczególnie absurdalny. Strzelił go Turek Samet Akaydin w meczu z Portugalią (0:3). W niegroźnej sytuacji zagrał do własnego bramkarza, ale zrobił to na pamięć, nie popatrzył, jak kolega jest ustawiony, w dodatku podał w sam środek bramki i piłka wpadła do siatki. Murowany kandydat do tytułu “Piłkarskie jaja”.