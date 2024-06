Euro 2024. Polska - Francja. N’Golo Kante. Anioł, który chroni Francję

Uśmiecha się zawsze, również wtedy kiedy oszukuje w karty

Kante po raz kolejny zaprzeczył wszelkim piłkarskim prawidłom. Do takiej reprezentacji jak francuska, z której piłkarze występują w najlepszych klubach europejskich, selekcjoner nie miał prawa powołać zawodnika z ligi krezusów z Arabii Saudyjskiej. Wziął jednak pod uwagę to, że były pomocnik Chelsea rozegrał 42 mecze, ponad 3500 minut, często w potwornym upale. I w tych spotkaniach prezentował wysoki poziom.

Poza tym, jak śpiewali francuscy piłkarze do melodii śpiewanego przez Joe Dassina przeboju „Champs Elysee”: „ile est petit, il est gentil, il a stoppe Leo Messi” (w wolnym tłumaczeniu: on jest mały, miły i zatrzymał Leo Messiego”).

Kante jest dobrym duchem drużyny, którego wszyscy wśród „Trójkolorowych” i we wszystkich klubach, w których występował, uwielbiają. – Pierwsze skojarzenie jaka mi przychodzi do głowy, kiedy myślę o nim to ten jego uśmiech. Czy jest w ciężkim treningu, czy je obiad, czy rozmawia, on zawsze się śmieje. Ten chłopak ma niesamowity charakter i osobowość – opisywał Kante były trener Chelsea, Antonio Conte.

Podobno ten francuski pomocnik ma tylko jedną wadę. Oszukuje w karty. – Ale robi to z tym swoim uśmiechem, że nie sposób go nie lubić. Poza tym inni też to robili – mówił w „L’Equipe” były kapitan reprezentacji Francji i Tottenhamu, Hugo Lloris. – Czasami mówimy o nim, że to anioł, który chroni naszą drużynę – dodał Lloris.