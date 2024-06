Klub Millwall, w którym na co dzień występował bramkarz, poinformował, że Matija Sarkic w sobotę rano nagle zachorował w mieszkaniu w mieście Budva w Czarnogórze.

"Millwall Football Club jest głęboko zrozpaczony, informując, że Matija Sarkic zmarł w wieku 26 lat" - podał klub występujący w Championship.

"Wszyscy w klubie przesyłają wyrazy współczucia i kondolencje rodzinie i przyjaciołom Matiji w tym niezwykle smutnym czasie. Klub nie będzie w tej chwili udzielać dalszych komentarzy i prosi o uszanowanie prywatności rodziny Matiji" - przekazano.

Urodzony w Grimsby Sarkic rozpoczął swoją karierę w akademii Anderlechtu, zanim dołączył do Aston Villi w 2015 roku. W czasie kariery występował również również w Wigan, Stratford, Havant i Waterlooville oraz Livingston, a w 2020 roku przeniósł się do Wolverhampton. Dołączył do Millwall w sierpniu ubiegłego roku, gdzie rozegrał 33 spotkania.