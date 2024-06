Ronaldo ma na swoim koncie tytuł mistrza Europy z 2016 roku, chociaż finał oglądał głównie zza linii bocznej z powodu doznanej kontuzji. Portugalia bez Ronaldo wygrała wówczas z Francją po dogrywce 1:0.



Cristiano Ronaldo po przyjechaniu do Niemiec wspomina mundial w 2006 roku

Teraz zawodnik, który zagrał dla Portugalii 207 razy i strzelił dla niej 130 goli (jest światowym rekordzistą zarówno jeśli chodzi o liczbę meczów w barwach kadry, jak i liczbę strzelonych dla reprezentacji goli) wspomina mundial w 2006 roku, który był rozgrywany w Niemczech. Ronaldo wraz z reprezentacją Portugalii zajął wówczas czwarte miejsce.



- Mam dobre wspomnienia z tego czasu, czuję. że coś się zmieniło, ale nadal jest to wyjątkowe — powiedział dodając, że gdy w drodze do bazy treningowej Portugalii na Euro widział tłumy kibiców portugalskich i niemieckich „przywołało to wspomnienia sprzed 18 lat”.