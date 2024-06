Polska-Turcja: Karol Świderski i Robert Lewandowski schodzą z urazami. Czy Probierz może kogoś dowołać?

Karol Świderski doznał urazu celebrując gola strzelonego Turcji — po wyskoczeniu w górę po radości ze strzelenia bramki upadł na ziemię tak nieszczęśliwie, że doznał kontuzji.



Z kolei Robert Lewandowski z murawy zszedł w 31. minucie lekko utykając.



Czy w przypadku kontuzji zawodnika powołanego na Euro 2024 trener może go kimś zastąpić?

Przepisy UEFA dotyczące organizacji Euro 2024 stanowią, że po powołaniu i zgłoszeniu do rozgrywek liczącej od 23 do 26 żołnierzy kadry można dokonywać w niej zmian jeśli jeden z zawodników dozna urazu na tyle poważnego, że wykluczy on jego udział w turnieju. Taką diagnozę musi jednak potwierdzić nie tylko lekarz danej reprezentacji, ale też członek Komitetu Medycznego UEFA.



W przypadku zawodników z pola zmiany takiej można jednak dokonać jedynie przed rozegraniem pierwszego meczu na turnieju.