Manchester City kupił "najbardziej ekscytującego 14-letniego piłkarza na świecie"

Sullivan określany jest mianem „najbardziej ekscytującego 14-latka na świecie”.



Manchester City poczeka cztery lata na supertalent z USA

Trener drugiego zespołu Philadelphia Union, Marlon LeBlanc twierdzi, że "Cavan jest fantastycznym młodym talentem (...)". - Twardo twardo stąpa po ziemi, cały ten szum wokół niego nie dociera do jego głowy i myślę, że to jest w nim fantastyczne - dodaje.



Manchester City i Philadelphia Union mieli dojść do porozumienia, w ramach którego Sullivan przejdzie do Manchesteru po ukończeniu 18 lat - podaje "The Athletic". Umowa zawiera mnóstwo bonusów, a także prawo macierzystego klubu 14-latka do procentowego udziału od kwoty jego kolejnego transferu.



Sprowadzeniem 14-latka miała być zainteresowana także Borussia Dortmund, Real Madryt i Bayern Monachium. Wszystko wskazuje jednak, że wyścig o utalentowanego gracza wygrał mistrz Anglii i zwycięzca ubiegłorocznej Ligi Mistrzów.