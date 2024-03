Walia-Polska: Były reprezentant Polski chwali Roberta Lewandowskiego. "Był wszędzie"

A jakie szanse ma na Euro 2024 Polska, która trafiła do trudnej grupy z wicemistrzami świata Francuzami, Holendrami i Austriakami?



- Nie ma już słabych drużyn na Mistrzostwach Europy. To są jedne z najlepszych drużyn europejskich — Francja osiąga światowe sukcesy, Holandia zaczyna wracać na swój wysoki poziom. Austria goni tych najlepszych. Tu wszystko jest możliwe. Trzeba myśleć o tym, by dobrze się przygotować do Mistrzostw Europy — odparł Kasperczak.



- Trzeba dużo poprawy w tych fazach ofensywnych. Czas nam pokaże jak ta drużyna będzie się rozwijała — podsumował.