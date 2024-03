Walijczycy na mistrzostwach Europy grali dotychczas dwukrotnie. Podczas Euro 2016 roku, w swoim debiucie, doszli aż do półfinału (to z nimi zagrałaby reprezentacja Polski, gdyby wygrała rzuty karne z Portugalią w ćwierćfinale). W kolejnym turnieju odpadli w 1/8 finału. Później awansowali też jeszcze – po ponad 60 latach – na mundial w Katarze, ale w trzech grupowych meczach zdobyli tylko punkt i szybko wrócili do domu.

Finowie zanotowali dotąd jeden występ w dużej imprezie – na Euro 2020 nie wyszli z grupy, choć zaczęli wówczas od niespodziewanego zwycięstwa nad Duńczykami.

Baraże o Euro 2024. Finlandia i Walia silne na własnych stadionach

W eliminacjach tegorocznego Euro Walia potrafiła pokonać na własnym stadionie brązowych medalistów mistrzostw świata Chorwatów, ale ostatecznie zakończyła rywalizację za nimi i za Turkami. Finlandia też liczyła się w walce o awans, lecz finalnie ustąpiła Danii i Słowenii.

Zarówno Walijczycy, jak i Finowie są groźni przed własną publicznością. Pierwsi w poprzednim roku przegrali tylko z Armenią, drudzy – z Danią i Kazachstanem.

Gwiazdami Finlandii są bramkarz Bayeru Leverkusen, czyli lidera Bundesligi, Lukas Hradecky oraz najlepszy strzelec reprezentacji Teemu Pukki, a w jej kadrze są także dwaj piłkarze Cracovii – napastnik Benjamin Kaellman oraz obrońca Arttu Hoskonen.