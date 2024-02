Paul Pogba stosował doping. Nałożona kara może oznaczać koniec kariery

Włoski Krajowy Trybunał Antydopingowy (TNA) zaakceptował wniosek Prokuratury Antydopingowej o wydanie czteroletniego zakazu, który jest standardową długością kary zgodnie ze Światowym Kodeksem Antydopingowym.

Reklama

Zakaz rozpoczyna się od momentu, gdy Paul Pogba po raz pierwszy uzyskał pozytywny wynik testu, więc Francuz jest objęty zakazem do sierpnia 2027 roku. Pogba będzie miał 34 lata, gdy będzie mógł wrócić do gry, co budzi wątpliwości, czy jego kariera będzie kontynuowana po takiej przerwie.

Paul Pogba ukarany. Co wykryto w organizmie piłkarza?

Pogba planuje odwołać się od tej decyzji do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS).

30-letni zawodnik Juventusu został zawieszony po tym, jak w sierpniu ubiegłego roku stwierdzono u niego obecność metabolitów testosteronu po meczu z Udinese. Reprezentant Francji nie zagrał w tym meczu, ale był na ławce Juventusu.

Media informowały w październiku, że Pogba będzie walczył o oczyszczenie swojego nazwiska po pozytywnym wyniku testu na obecność DHEA - związku, który wspomaga produkcję hormonów w organizmie, w tym testosteronu. Agent Pogby, Rafaela Pimenta, podkreślił, że "Paul nigdy nie chciał złamać zasad".