Bologna wywraca stolik. Łukasz Skorupski może zagrać w Lidze Mistrzów

Drużyna w poprzednim sezonie, po raz pierwszy od jedenastu lat, ukończyła rozgrywki na miejscu wyższym niż dziesiąte. Thiago Motta, który z zespołem pracuje od września 2022 roku, był chwalony, że z zespołu o przeciętnym potencjale potrafił stworzyć ekipę groźną dla najlepszych.

Kibice przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek mogli być umiarkowanymi optymistami. Tym bardziej, że właściciel Joey Saputo, czyli Kanadyjczyk z włoskimi korzeniami, postanowił wzmocnić zespół. Ponad 50 mln euro na transfery, to — jak na możliwości finansowe klubu — kwota konkretna.

Dlaczego Bologna FC podbija Serie A

To jednak nie nowi piłkarza sprawiają, że zespół spisuje się tak dobrze. Riccardo Orsolini chociażby zawodnikiem Bologny jest już piąty sezon i to on lideruje ofensywie. Ostoją w bramce jest z kolei Łukasz Skorupski, który dołączył do drużyny w 2018 roku.

Polak w tym sezonie 9 razy w 23 występach zachował czyste konto. Dokonał tej sztuki chociażby w ostatniej kolejce, gdy jego zespół pokonał 2:0 Hellas Werona. To było dla Bologny piąte zwycięstw z rzędu, lepszą passę ma tylko Inter Mediolan, który wygrał w tym roku wszystkie siedem spotkań.