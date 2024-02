Inspirująca historia Sebastiena Hallera: na szczycie w półtora roku od strasznej diagnozy

Ostatecznie wybrał Wybrzeże Kości Słoniowej – a nazwisko wyrobił sobie w Niemczech. Jako piłkarz Eintrachtu Frankfurt stworzył „magiczny trójkąt” z Luką Joviciem i Ante Rebiciem.

Później jako piłkarz West Hamu furory nie zrobił, ale już Ajax – słynący ze szlifowania diamentów – pozwolił mu się odrodzić. Bił rekordy klubu w Lidze Mistrzów i kwestią czasu był transfer do większego klubu.

Codziennie sprawdzałem swoje ciało i czekałem na moment, gdy znów zobaczę swoje nazwisko na tablicy ze składem Sebastien Haller

Napastnika potrzebowała chociażby Borussia Dortmund, gdy Erling Haaland ruszył na podbój Premier League. Kosztował 30 mln euro i właśnie wtedy, zanim Haller zagrał oficjalny mecz dla BVB, usłyszał diagnozę.

– Najpierw spędziłem pięć dni w szpitalu, przez całą dobę przyjmowałem dożylnie chemię. Nie mogłem się ruszać, tylko leżałem – wspominał piłkarz. – Wiedziałem, że tracę siłę i sprawność, dlatego już pierwszego dnia po powrocie do domu wyszedłem na spacer. Potem doszła siłownia i bieganie po lesie. Codziennie sprawdzałem swoje ciało i czekałem na moment, gdy znów zobaczę swoje nazwisko na tablicy ze składem.

Wrócił do gry w styczniu 2023 roku, dziewięć goli w 19 meczach tamtej rundy to była duża rzecz. W tym sezonie dopadł go jednak kryzys, wciąż nie zdobył bramki w Bundeslidze, a kilka tygodni temu dopadł go uraz stawu skokowego.