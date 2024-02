Major League Soccer - deszcz gwizdów i obelg zamiast wody święconej

Tournée Interu zamieniło się w cyrk

Brytyjski „Guardian” pisze, że tournée Interu zamieniło się w cyrk, ale zaraz dodaje: „To byłoby niesprawiedliwe wobec akrobatów i klaunów”. Trudno oprzeć się wrażeniu, że pod względem marketingowym przyniesie MLS więcej szkody niż pożytku.

Na pewno, jeśli chodzi o sprzedaż MLS Pass, czyli przepustki sezonowej dającej dostęp do transmisji rozgrywek na platformie Apple TV, Inter był jedynym zespołem, którego sparingi można było śledzić dzięki tej usłudze, co zresztą doprowadziło do kolejnego zgrzytu. Kibicom innych drużyn nie spodobało się tak przychylne traktowanie ekipy Messiego.

Przyjście Argentyńczyka miało być kołem zamachowym dla całej amerykańskiej piłki. Stany Zjednoczone ogarnęła messimania, na jego cześć nazywano burgery i kanapki w restauracjach, doczekał się własnego piwa. Jego koszulki rozchodziły się błyskawicznie, a ceny biletów na mecze osiągały zawrotne kwoty. W końcu jest największą gwiazdą, która podpisała kontrakt w USA, od czasu Pelego, który w 1975 roku trafił do New York Cosmos.

– Jesteśmy świadkami wydarzenia, które zmieni bieg futbolu w tym kraju – ogłosił podczas prezentacji Messiego współwłaściciel Interu Jorge Mas, porównując wręcz padający tego dnia deszcz do wody święconej.

Messiemu powierzono rolę ambasadora mundialu w 2026 roku, który Stany Zjednoczone zorganizują wspólnie z Kanadą i Meksykiem. Po drodze USA ugości jeszcze turnieje Copa America (2024) i klubowe mistrzostwa świata (2025).