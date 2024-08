Wysłaliśmy do Paryża kadrę szeroką, ale przeciętną. Lekkoatleci wywalczyli mniej miejsc w finałach (osiem) niż trzy lata temu w Tokio medali (dziewięć), ale tamten wynik był efektem splotu okoliczności i wykorzystanych szans. Więcej oczekiwaliśmy od kajakarek Tomasza Kryka, które od 15 lat zdobywają medale wielkich imprez, a teraz tylko jedna osada z jego grupy awansowała do finału. Iga Świątek - jako czterokrotna mistrzyni Roland Garros - zmagała się nie tylko z rywalkami, ale także zewnętrznymi oczekiwaniami, co skończyło się brązem zamiast wymarzonego złota.

To ona była naszą jedyną globalnie rozpoznawalną gwiazdą. Natalia Kaczmarek czy Ewa Swoboda do tego aspirują, podobnie jak prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego (PKOl) Radosław Piesiewicz.

Wiele dyscyplin, które pojawiają się w świadomości kibica co cztery lata, nie wykorzystało szansy. Widzieliśmy łzy radości i rozczarowania oraz — to także rytuał - narzekania zawodników na działaczy oraz działaczy na zawodników. Jedyne złoto zdobyła Aleksandra Mirosław we wspinaczce a więc dyscyplinie młodej i niszowej, która stała się naszą specjalnością. Upadło polskie imperium młota, bo nasze gwiazdy dogania smuga cienia, a następców nie widać.