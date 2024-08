Paryż 2024: Iga Świątek zabrała głos po finałowym meczu polskich siatkarzy

Czytaj więcej Siatkówka Paryż 2024. Polscy siatkarze wicemistrzami olimpijskimi. Francja była wspanialsza Polscy siatkarze w finale olimpijskim przegrali z Francuzami, którzy zorganizowali sobie w kraju królestwo sportów zespołowych. Zagraliśmy dobry mecz, ale rywale - wielki. Srebro to dla naszej reprezentacji największy sukces od 1976 roku i złota igrzysk w Montrealu.

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Polscy siatkarze wicemistrzami olimpijskimi

Polscy siatkarze w finale olimpijskim przegrali z Francuzami, – mecz zakończył się wynikiem 3:0. Srebro to jednak dla reprezentacji Polski największy sukces od 1976 roku i złota igrzysk w Montrealu.

„Igrzyska w Paryżu są imprezą pasji, więc Polacy mierzyli się nie tylko z rywalami, ale także mitycznymi „ścianami”, skoro po każdym punkcie gospodarzy można było odnieść wrażenie, że hali grozi implozja. To jednak było wydarzenie, na którym trzeba być, a niekoniecznie nim żyć, skoro niejeden korespondent musiał przygotowywać materiał na stojąco widząc, jak przed nim wygodnie rozsiadają się Francuzi, którzy więcej uwagi poświęcają mediom społecznościowym niż wydarzeniom boiska” – pisze Kamil Kołsut. „Obecny w wielu miejscach trybuny prasowej chłód kontrastował z fanatyzmem kibiców. Tych napędzała gra gospodarzy, którzy walczyli z pasją i robili wszystko, aby nie tylko pokonać Polaków, ale wręcz wbić ich w parkiet. Na nic zdało się to, że Nikola Grbić posłał do walki wszystko, co ma dziś nasza siatkówka najlepszego do dyspozycji. Rozszalali Francuzi wygrali pierwszego seta 25:19” – czytamy.

Reprezentacja Francji wywalczyła olimpijskie złoto po raz drugi z rzędu. Brązowy medal igrzysk w Paryżu zdobyli Amerykanie, którzy w piątek pokonali Włochów 3:0.