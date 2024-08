Korespondencja z Paryża

Olimpijski konkurs potwierdził, że w świecie rzutu młotem zapanowały nowe porządki. Wąsaty Kanadyjczyk, który po raz pierwszy objawił się nam podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata, zdominował rywalizację tak, jak Anita Włodarczyk za najlepszych lat, choć jeszcze niedawno - kiedy Katzberg rzucił 84.38 m - sam Fajdek dworował sobie, że tytułów nie zdobywa się w kwietniu.



Polak to pięciokrotny mistrz świata, ale jego dorobek olimpijski to skromny brąz z Tokio. Nowicki bronił Paryżu wywalczonego trzy lata temu tytułu, ale po raz pierwszy w karierze - czy istnieje doskonalszy dowód mistrzowskiej stabilizacji - wróci do domu bez medalu wielkiej imprezy.

Paryż 2024. Jak długo przetrwa jeszcze polskie imperium młota

Polacy przez lata mieli monopol na podium, a od 2016 aż do 2023 roku nie oddali reszcie świata żadnego złota wielkiej imprezy. Fajdek mistrzem świata był pięć razy z rzędu, aż w ubiegłym roku zdetronizował go Katzberg. Nowicki zdobył w tym czasie dwa srebra i dwa brązy, ale w Tokio uzupełnił je tym najważniejszym krążkiem, czyli olimpijskim złotem.

Tamte igrzyska były czasem, gdy doszło do unifikacji. Mistrz świata Fajdek oraz mistrz olimpijski i mistrz Europy Nowicki mieli w garści wszystkie dostępne młociarzowi tytuły. Obaj wiedzieli także, że aby zrobić w karierze kolejny krok do przodu - albo uniknąć tego do tyłu - potrzebują zmian.