Paryż 2024. Anita Włodarczyk się nie stresowała - w przeciwieństwie do całej Polski

Faworytką jest Camryn Rogers, ale tegoroczne tabele nie wróżą wysokiego poziomu. Poza 75. metr rzucało tylko sześć kobiet, spośród których Brooke Andersen oraz Jannee' Kassanavoid przegrały amerykańskie kwalifikacje i nie poleciały do Paryża, a Żalina Magriewa odpadła w kwalifikacjach. Nie zmienia to faktu, że spośród finalistek w tym roku dziesięć ma od Włodarczyk lepszy wynik.

Paryż 2024. Alicja Konieczek pobiła rekord Polski. „Teraz widzimy się na mieście”

Młociarka jest jedną z nielicznych w naszej lekkoatletycznej reprezentacji, której coś się udało. Większość odpadała w eliminacjach lub repasażach. Awans do finału wywalczyli jedynie młociarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek oraz sztafeta mieszana (Maksymilian Szwed, Karol Zalewski, Marika Popowicz-Drapała, Justyna Święty-Ersetic, Alicja Wrona-Kutrzepa), która zajęła siódme miejsce.

Alicja Konieczek awansowała do finału olimpijskiego w biegu na 3000 metrów z przeszkodami Łukasz Szeląg

Promykiem nadziei był występ Polek w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Kinga Królik (9:26.61), Aneta Konieczek (9:24.43) i Alicja Konieczek (9.16.51) poprawiały rekordy życiowe, a ten ostatni czas jest także rekordem Polski, który od 18 lat należał do Wioletty Janowskiej. Starsza z sióstr awansowała dzięki temu do olimpijskiego finału. - To nagroda za 15 lat treningów - mówi.

- Siostra o tym rekordzie Polki mówiła od tylu lat, więc dobrze, że wreszcie go pobiła - mówi Aneta. - Gdyby tempo było wyższe, to miałam pewnie jeszcze dwie albo trzy sekundy zapasu. Finał za dwa dni to najgorsze rozwiązanie, bo po 24 godzinach dopiero wychodzę z zakwasów, ale cztery espresso będę i to mnie poniesie - zapowiada Alicja. Finał jej konkurencji we wtorek o 21.14.