Paryż 2024. Iga Świątek włącza tryb mistrzowski. TGV wjechał do Paryża

Korespondencja z Paryża

Trzy lata temu w Tokio po meczu drugiej rundy prawdopodobnie zobaczyliśmy w Świątek człowieka bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Polka przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą i długo nie mogła wstać z ławki. Schowała twarz w ręczniku i zatrzęsła się od płaczu, który zagłuszały jedynie głośne jak elektrownia cykady. Wstała dopiero, gdy kilka zdań wyszeptała jej do ucha Daria Abramowicz.

Trener Piotr Sierzputowski mówił nam, że wynik z igrzysk nie wpłynie znacząco na karierę Świątek, ale miał na myśli przede wszystkim aspekty sportowe. Życie tenisisty toczy się przecież zgodnie z kalendarzem zawodowego touru, gdzie droga do wielkości wiedzie przez turnieje Wielkiego Szlema. Rywalizacja olimpijska to dla wielu jedynie didaskalia, choć akurat w przypadku zawodniczki, wychowanej w kulcie igrzysk przez ojca, nabierają one szczególnego znaczenia.

Paryż 2024. Jak igrzyska wykuły charakter Igi Świątek

Tokio, gdzie Świątek jechała jako zawodniczka rozstawiona jedynie z „szóstką”, co dziś wydaje się wręcz prehistorią, faktycznie nie wpłynęły na jej pozycję Świątek w tenisie. Tamte przeżycia mogły mieć jednak charakter formacyjny. Trwał przecież okres, kiedy ona wciąż dojrzewała do wielkości i tak, jak dziś bywa, że jej głos drży ze szczęścia, tak wtedy widywaliśmy na jej twarzy łzy bezsilności.

Dziś jest niekwestionowaną liderką światowego tenisa. Siedmiokrotny mistrz turniejów Wielkiego Szlema Mats Wilander uważa wręcz, że wprowadziła go na nowy poziom, jak kiedyś Martina Navratilova. Przy okazji turnieju olimpijskiego na kortach Roland Garros, które Świątek może traktować niemal jak dom, pytamy więc raczej nie o to, kto może ją pokonać, lecz czy sama — w obliczu potężnej presji — nie okaże się swoim największym wrogiem.