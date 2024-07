Paryż 2024. Czy można uwieść świat tańcem w deszczu?

Korespondencja z Paryża

Prezydent Emmanuel Macron kilka lat temu, kiedy pierwszy raz usłyszał o projekcie, z jakim przyszedł do niego szef komitetu organizacyjnego Tony Estanguet, nazwał go „szalonym”. Ceremonia otwarcia największej sportowej imprezy świata poza stadionem, i to z paradą atletów w formie spływu Sekwaną, wydawała się fantazją, ale Francuzi zamienili niemożliwe w możliwe.

Dyrektor artystyczny La Piccola Familia Thomas Jolly zaprojektował widowisko, które zapierało dech, a lejący się z nieba strumieniami deszcz, choć mógł zabić radość doświadczenia wśród 326 tys. kibiców zgromadzonych po obu stronach rzeki, dodał ceremonii niepowtarzalnego czaru. Ostatnia godzina była zaś spektakularnym hołdem: wobec sztuki, sportu, olimpizmu oraz człowieczeństwa.

Igrzyska w Paryżu. Radość w strugach deszczu

Estanguet godzinę przed rozpoczęciem ceremonii zapewnił, że przestał już patrzeć w prognozy pogody, choć „Le Monde” alarmowało, że deszcz może towarzyszyć wydarzeniu przez cztery godziny, a wieczorem nie sposób wykluczyć nawet oberwania chmury, które faktycznie się wydarzyło. Minęła godzina od momentu, gdy pierwszy statek opuściła port, i niebo zalało Paryż łzami.