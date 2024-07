Tak wyglądał przede wszystkim pierwszy set, bo w drugim wytrwałość Begu — grała znacznie lepiej, niż sugeruje jej 134. miejsce w rankingu WTA — przyniosła owoce. Rumunka była w obronie nieustępliwa, dobiegała do niemal każdej piłki, dzięki czemu prowadziła 5:4 i serwowała po seta. Świątek odrobiła jednak stratę przełamania, a później wygrała dwa kolejne gemy, zamykając mecz.

To było niełatwe otwarcie, choć - co było niesprawiedliwe wobec Begu — wielu widziało w nim zaledwie okazję do rozgrzewki dla królowej paryskich kortów, skoro w kolejnych dniach mogą ją czekać mecze z Jelaną Ostapienko czy Naomi Osaką. Zwycięskie otwarcie turnieju olimpijskiego wymagało od Polki niemałego wysiłku, a mecz trwał 1:45, czyli minutę dłużej, niż podczas Roland Garros Świątek poświęciła łącznie na czwartą rundę i ćwierćfinał.

Paryż 2024. Olimpijskie marzenie Igi Świątek

Relacja zawodowego tenisa z igrzyskami jest skomplikowana, dyscyplina na pełnych prawach wróciła bowiem do programu olimpijskiego — wcześniej była w nim od 1896 do1924 oraz w 1968 roku — dopiero w Seulu (1988). Do dziś nie wszyscy traktują ją poważnie, bo w sporcie milionerów to zabawa dla uzależnionych od wygrywania, patriotów, idealistów: bez premii ani rankingowych punktów.

Igrzyska miały więc mistrzów nieoczekiwanych, jak Monica Puig (2016) czy Belinda Bencić (2021), a w tym roku z wyjazdu do Paryża już wiele tygodni przed turniejem zrezygnowały Aryna Sabalenka czy Ons Jabeur. Prestiż olimpijskiej rywalizacji, także z racji na jej rzadkość, jednak rośnie, skoro w tym roku do rywalizacji przystąpiła jednak większość gwiazd touru: nie tylko Świątek, ale także Coco Gauff, Novak Djoković, Carlos Alcaraz czy Rafael Nadal, a dopiero choroba zatrzymała Jannika Sinnera.

Polka jest w tym gronie wyjątkowa. Wielu uważa, że jej relacje z igrzyskami — tegoroczne uznała za imprezę sezonu, żaden zawodowiec nie pozwolił sobie na podobną deklarację - jest niezwykła przede wszystkim ze względu na ojca Tomasza, czyli olimpijczyka, którego czwórka podwójna w Seulu miała sięgnąć podium, ale odpadła, a później wygrała finał B z czasem, który dawałby brąz.