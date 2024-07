- Igrzyska są w centrum życia naszego kraju i świat przyjeżdża do Francji — podkreśla. Macron zapewnia także, że czerwcowe wybory do Zgromadzenia Narodowego nie wpłynęły na imprezę, a obecnie istnieje „pewnego rodzaju pokój”, co większość komentatorów odbiera jako zapewnienie, że co najmniej do 11 sierpnia swoje funkcje utrzymają premier Gabriel Attal, minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin oraz odpowiedzialna za igrzyska minister Amélie Oudéa-Castéra.

- Taka forma rozejmu pozwoli nam skupić się na sporcie i wspólnocie - przekonuje w rozmowie z „Le Parisien” deputowany do Zgromadzenia Narodowego, macronista Stephane Travert, a jeden z członków gabinetu Attala anonimowo dodaje: - Musimy dać Francuzom nieco oddechu, bo są równie zmęczeni, jak my. Mamy zdymisjonowany rząd, który zajmuje się bieżącymi sprawami i na początku roku szkolnego przekonamy się, co będzie z nim dalej.

Igrzyska w Paryżu. Emmanuel Macron zaczął olimpijski tydzień

Prezydent nazywa tegoroczne igrzyska najbardziej zrównoważonymi w dziejach olimpizmu i wyjaśnia, że Francja chce nimi na nowo przekonać do siebie świat. Pomysł organizacji największej sportowej imprezy w Paryżu powstał wprawdzie jeszcze za kadencji Francoisa Hollande'a, ale decyzja zapadła już w trakcie rządów Macrona, który jedno z pierwszych spotkań podczas swojego urzędowania odbył właśnie z szefem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Tomasem Bachem.

Udział w sukcesie operacji „uwodzenia” miał zarówno on, jak i żona Brigitte. Teraz oboje czarowali blisko 600 dziennikarzy podczas przyjęcia, przez blisko godzinę ściskając dłonie i pozując do fotografii. Bohaterami niejednej obliczonej na media społecznościowe sesji fotograficznej były także pałacowe psy, na czele z prezydenckim ulubieńcem Nemo, czyli czarnym labradorem, któremu popularność nie jest obca, skoro ma nawet konto na Instagramie.